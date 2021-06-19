Kartal ve Sultanbeyli'de deprem mi oldu? 19 Haziran Kartal ve Sultanbeyli depremi kaç şiddetinde, merkez üssü hangi bölge, mahalle?
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Kartal ve Sultanbeyli'de deprem mi oldu? 19 Haziran Kartal ve Sultanbeyli depremi kaç şiddetinde, merkez üssü hangi bölge, mahalle?

Kartal ve Sultanbeyli'de deprem mi oldu? 19 Haziran Kartal ve Sultanbeyli depremi kaç şiddetinde, merkez üssü hangi bölge, mahalle?
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19 Haziran Cumartesi İstanbul'da deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kartal ve Sultanbeyli olarak açıklandı. Bunun ardından depremin merkez üssü merak edildi. Peki, bugünkü İstanbul depremi kaç büyüklüğünde oldu? İstanbul'da nerede deprem oldu? Depremin şiddeti hakkında bilgiler haberimizde...

Son dakika: İstanbul'da deprem oldu! Bazı bölgelerde hafif hissedilen depremin şiddeti merak edildi! Peki, 19 Haziran Cumartesi bugünkü deprem nerede oldu, merkez üssü açıklandı mı? Deprem hangi ilçelerde ve şehirlerde hissedildi? Deprem hakkında detaylar haberimizde... İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi. Sosyal medyada ise kullanıcılar sarsıntıyla birlikte yüksek bir sesin duyulduğunu belirtiyor. Kartal ve Sultanbeyli'de deprem mi oldu? 19 Haziran Kartal ve Sultanbeyli depremi kaç şiddetinde, merkez üssü hangi bölge, mahalle?

İSTANBUL'DA 19 HAZİRAN CUMARTESİ DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da meydana gelen kısa süreli deprem büyük paniğe neden oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 3,9 büyüklüğündeki depremin merkez üsttü Kartal. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şu ana kadar güvenlik ve zabıta ekiplerine gelen herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirtti.

DEPREM MERKEZ ÜSSÜ NERELER?

Depremin merkez üssü AFAD'a göre Kartal ilçesi olurken, Kandilli'ye göre ise Sultanbeyli ilçesi oldu.

KARTAL VE SULTANBEYLİ KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 15.07'de meydana gelen depremin şiddeti 3,9 iken, merkez üssü Kartal oldu. Depremin 7.06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Kartal ve Sultanbeyli'de deprem mi oldu? 19 Haziran Kartal ve Sultanbeyli depremi kaç şiddetinde, merkez üssü hangi bölge, mahalle?

Kandilli ise depremin 4,2 şiddetinde ve merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirtti. Depremin 15.1 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Kartal ve Sultanbeyli'de deprem mi oldu? 19 Haziran Kartal ve Sultanbeyli depremi kaç şiddetinde, merkez üssü hangi bölge, mahalle?

KIZILAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Deprem ile ilgili açıklama yapan Kızılay, "İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" sözlerine yer verdi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de #Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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Kartal ve Sultanbeyli'de deprem mi oldu? 19 Haziran Kartal ve Sultanbeyli depremi kaç şiddetinde, merkez üssü hangi bölge, mahalle? - Haberler
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