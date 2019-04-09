Kartal ve Kadıköy'de Seçimlerde Usulsüzlük İddiasına Soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da usulsüz veri girişi, Kadıköy'de de sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan suç duyuruları kapsamında, işlemi yapan görevliler hakkında soruşturma açtı.

Alınan bilgiye göre, bir sandık başkanı, Kartal ilçesinde Yüksek Seçim Kurulunun sistemine yapılan veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, sisteme yanlış giriş yapan görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kadıköy'de de AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi bir kişi, sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık görevlileri hakkında suç duyurusu yaptı.

Suç duyuruları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "görevi kötüye kullanma" suçu ile "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 164. maddesi uyarınca soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, ilgili İlçe Seçim Kurulu başkanlıklarından sandık görevlileri ve veri girişi yapan kişilerin kimlik bilgileri ile sandık oy sayım tutanaklarının istendiği öğrenildi.

Kaynak: AA