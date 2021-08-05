KARTAL VE BEYKOZ'DAKİ ORMANLARDA DENETİM

KARTAL ve Beykoz'daki ormanlarda yunus ve özel harekat polisleri denetim yaptı.

KARTAL ve Beykoz'daki ormanlarda yunus ve özel harekat polisleri denetim yaptı. Denetimlere polis helikopteri ve polis köpekleri de eşlik etti.

İstanbul genelinde İl Emniyet Müdürlüğü orman yangınlarına yönelik tedbirlerini sıklaştırdı. Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda Yunus polisleri ve özel harekat ekipleri denetim yaptı. Denetimlere polis helikopteri havadan katılırken, polis köpekleri bölgeyi titizlikle kontrol etti. Öte yandan dün yangın çıkan Beykoz Yuşa Tepesi'ndeki ormanda da polis ekipleri denetimdeydi. Beykoz ilçe emniyet müdürlüğü sivil ve resmi ekipleri, Pablo iz takip köpeği ve termal kameralı drone ile kontroller sürdü. Her iki noktada da orman müdürlüğü ve belediye ekipleri denetime katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı