Kartal'ta birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi intihar etti KARTAL'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu kadını öldüren kişi intihar etti.

KARTAL'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu kadını öldüren kişi intihar etti.

Olay, Kartal Yukarı Mahalle Harman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 51 yaşındaki Necati Yılmaz, birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu 35 yaşındaki Arzugül Komekova'ya silahla ateş etti. Sonrasında ise aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz ve Komekova'nın öldüğü belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA