Kartal Su Sporları İskelesi yenileniyor Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Kartal'ı spor merkezi haline getirmek amacıyla başlaması talimatını verdiği Dragos Su Sporları İskelesi çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Kartal'ı spor merkezi haline getirmek amacıyla başlaması talimatını verdiği Dragos Su Sporları İskelesi çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor.

Yelken kürek ve yüzme gibi aktivitelerin yapılacağı bir merkez haline gelecek olan Dragos Su Sporları İskelesi tamamlandığında; 7'den 77'ye tüm Kartallılara hizmet verecek. Kartal Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bugün iskeleye yeni beton dökülmeye ve iskelenin etrafındaki demir engeller kaldırılarak yerlerine ferforje yapılmasına başlandı.

"Bu Alan Kartal'da spor bilincini ve aktivitelerini artıracak"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, vatandaşların sporla iç içe olacağı; yelken, kürek ve yüzme gibi aktivitelerde bulunabileceği bir alan oluşturacaklarını söyleyerek şunları kaydetti: "Genç, yaşlı, çoluk çocuk tüm komşularımızın sporun farklı alanlarında yer alabilecekleri, yapısı itibarı ile spora ve sporcuya uyumlu bir kent oluşturma düşüncemizin ürünlerini elde edebileceğimiz bir yer olacak bu iskele. Bu

alan Kartal'da spor bilincini ve aktivitelerini artıracak. Her zaman için sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA