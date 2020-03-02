Kartal, sporda tesisleşmeye gidiyor

02.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:02

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da bulunan okulların beden eğitimi öğretmenleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarının konuşulduğu toplantıda, beden eğitimi öğretmenleri Başkan Yüksel'e beklentilerini iletti.



Kartal'da bulunan bir restoranda gerçekleşen toplantıya; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ve beden eğitimi öğretmenlerinin yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Başkan Gökhan Yüksel'in Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulunda okuduğu sıralarda beden eğitimi öğretmenliğini yapmış olan Ateş Gül katıldı.



Konuşmasına Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de meydana gelen hain saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Başkan Yüksel, daha sonra toplantının amacına yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Belediye olarak eğitime ve spora destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Yüksel, "Bu tür toplantıları düzenli olarak yapmalıyız. Bu buluşmalar, ortak yapabileceğimiz çalışmaları konuşmak için önemli bir fırsat ortaya koyuyor. Toplumların gelişmesinde eğitim ne kadar önemli bir faktörse, çocuklarımızın sağlıklı yetişmesinde spor da o derece önemlidir. Çocuklarımız, geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarını istiyoruz. Bu nedenle sporda tesisleşmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda, ilçemizdeki spor faaliyetlerinin artmasını ve daha nitelikli bir hale gelmesini istiyorum. Devlet okullarımız da en az özel okullar kadar donanımlı olsun. Spor alanı ve spor malzemesi olmayan okulumuz kalmasın. Bunun gibi güzel temennilerimiz var" diye konuştu.



"Kötü alışkanlıklara karşı spor ve kültür sanat"



Kötü alışkanlıklara karşı spor ve kültür sanat faaliyetlerinin en büyük koruma kalkanlarından olduğunu ifade eden Başkan Yüksel, "Okullara spor malzemesi dağıtacağız ki; yarının sporcuları yetişsin, yarının milli takım oyuncuları yetişsin. İlçedeki spor kulüpleriyle de dayanışmamız ve iletişimimiz çok yüksek. Beden eğitimi öğretmenlerimizle de bu tür toplantıları devamlı hale getirmeliyiz. Çocuklarımız kötü alışkanlıklara bulaşmasın, enerjilerini sporla atabilsin diye spor tesislerini de artırmaya öncelik veriyoruz. Ama okul bahçelerinde bulunan spor alanlarını da güzelleştirmemiz gerekiyor ki, okul vaktinde çocuklarımız enerjilerini atabilsin, okul çıkışında kötü alışkanlıklara bulaşmak akıllarından geçmesin. Belediyemiz bu anlamda üzerine düşen ne varsa yapacaktır" şeklinde konuştu.



"Spor alanlarında tesisleşme, öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor"



Devam etmekte olan projelerle ilgili de bilgi veren Başkan Yüksel, "Göreve geldiğimiz günden bugüne, spor projelerine ayrı bir önem veriyoruz. Atalar'da ki toprak sahayı çimlendiriyoruz. Orası komple bir spor tesisine dönüşecek. Yunus Stadının bakım ve onarımını yapıyoruz. Yakacık'taki toprak sahadan da yeni bir tesis çıkaracağız. Kartal'da çocuklarımıza ve gençlerimize yeni spor alanları ve yaşam merkezleri açma gayretimiz hep devam edecek. Söz verdiğimiz projeleri adım adım hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz. Çünkü Kartal bizim, hepimizin" dedi.



Toplantının sonunda beden eğitimi öğretmenleri; eğitime ve spora verdiği destek ile toplantıyı düzenlemiş olmasından dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getirerek Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA