Kartal Sosyal Yardımlaşma ve Spor Kulübü Açılışı

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Türkiye'de 18-29 arası 18 milyon genç bulunduğunu ve bu gençlerin yüzde 27,5'inin evinde oturduğunu belirterek, "Türkiye'nin en büyük gücü genç nüfusudur. Bu insanların çalışmıyor, eğitim, staj görmüyor olması Türkiye için umut verici değildir." dedi.

Kartal Sosyal Yardımlaşma ve Spor Kulübü açılışında konuşan Hamzaçebi, sosyal devletin, geliri ve fırsatları vatandaşları arasında adil olarak dağıtması gerektiğini söyledi.

Sosyal yardımların, bireyin doğuştan insan olmaktan kaynaklanan hakkı olduğunu vurgulayan Hamzaçebi, şöyle konuştu:

"Devletler, yönetimler, bu hakkı vatandaşlarına teslim ederler. Bu hak ne kadar güçlü olursa devletin vatandaşlara yaptığı yardımlar, eşit ve tarafsız olursa sosyal devlet o kadar güçlü olur. Bugün Türkiye'de TÜİK'in rakamlarına göre 15-29 yaşları arasında 18 milyon insanımız var. Bu 18 milyon vatandaşımızın yüzde 27,5'i evinde oturuyor. Ne çalışma hayatında gözüküyor ne de eğitimde gözüküyor bu insanlar. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin en büyük gücü genç nüfusudur. Bu insanların çalışmıyor, eğitim, staj görmüyor olması Türkiye için umut verici değildir. Bu insanlarımızı çalışma hayatına kazandırmak, okula, staja göndermek, kazanmak devletin görevidir. Devlet bu görevini ne kadar iyi yaparsa Türkiye o kadar iyi kalkınır."

Türkiye'de bugün ortalama eğitim seviyesinin 7 yıl 9 ay olduğunu ve bunun önemli bir sorun olduğunu söyleyen Hamzaçebi, "Ortalama eğitim seviyesi orta okul seviyesinin altında ise bizim sosyal, ekonomik ve toplumsal olarak büyük problemlerimiz var demektir. Bu problemi çözmenin, nüfusun refahtan, kalkınmadan daha iyi pay almasının yolu eğitim seviyesini yükseltmekten geçer." diye konuştu.

Engelli vatandaşların yaşadıkları sorunlara da değinen Hamzaçebi, kentin altyapı, ulaşım, kamu binaları, çevre düzenlemelerini engelli vatandaşlara göre yapması gerektiğini kaydetti.

Kartal Kaymakamı Cemil Aksak da derneğin bir yıldır güzel hizmetler yaptığını ve açılışına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, imkan sahibi olan herkesi derneğe katkıda bulunmaya davet etti.