Kartal Soğanlık'ta üstyapı seferberliği başlatıldı
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Kartal Soğanlık'ta üstyapı seferberliği başlatıldı

Kartal Soğanlık'ta üstyapı seferberliği başlatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından geçtiğimiz yıl yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde 25 yıllık yağmur suyu ve atık su sorunu tarih olan Kartal Soğanlık'ta, şimdi de üstyapı seferberliği başlatıldı.

Kartal Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından geçtiğimiz yıl yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde 25 yıllık yağmur suyu ve atık su sorunu tarih olan Kartal Soğanlık'ta, şimdi de üstyapı seferberliği başlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve tam kapanma sürecini fırsat bilen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Soğanlık'ta yer alan 14 sokağın 10'unda asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Kartal'ı yaşanabilir, modern bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi, ilçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde; İBB, İSKİ ve Kartal Belediyesi, geçtiğimiz yıl hummalı bir çalışma başlatarak Soğanlık Mahallesi'nin alt yapı sorununa da el atmış, bölgenin yarım asırlık yağmur suyu ve atık su sorunu, kısa bir sürede gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tarihe karışmıştı.

Tüm bu yenileme çalışmalarının ışığında, mahalleyi modern görüntüsüne kavuşturmak isteyen Kartal Belediyesi, yenilenen alt yapı çalışmalarını, üst yapı çalışmaları ile taçlandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kısıtlama ve tam kapanma döneminde yaptığı çalışmalar sonucunda Soğanlık Yeni Mahalle'de 10 sokağın asfalt serim işlemi gerçekleşti, çalışmalar, mahallenin 4 sokağında daha devam edecek.

"KARTAL'IN HER NOKTASINDA ALT YAPI SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR"

Çalışmalar kapsamında Soğanlık Yakakent Caddesi ve Millet Caddesi'nde de asfalt serim çalışmalarına katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yetkililerden son durum ile ilgili bilgi alıp incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Soğanlık Yeni Mahalle'de, hatırlarsanız, geçtiğimiz dönem tapu sorununu çözmüştük. Tapular komşularımıza dağıtılmıştı. Bu dönem de bu mahalledeki 14 sokağımızın alt yapı çalışmalarına başladık. Alt yapı çalışmaları bittikten sonra bu yıl, baharın gelişiyle ve sıcaklıkların artmasıyla bu 14 sokağımızdaki asfaltlama işlemlerini de Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız, İBB ekipleri ve İSKİ ekipleri devam ettiriyorlar. 14 sokağın 10'unda çalışmalar tamamlandı. Diğer sokaklarla ilgili de bu ay ve önümüzdeki ay çalışmalar devam edecek. Kartal'ın her noktasında, Soğanlık ile birlikte diğer mahallelerde de altyapı seferberliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi'nin ortak çalışmaları ile devam ediyor" diye konuştu.


Kartal Soğanlık'ta üstyapı seferberliği başlatıldı
Kartal Soğanlık'ta üstyapı seferberliği başlatıldı
Kartal Soğanlık'ta üstyapı seferberliği başlatıldı
Kartal Soğanlık'ta üstyapı seferberliği başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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