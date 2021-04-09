Kartal saldırısında yaralanan baykuş tedaviye alındı
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Kartal saldırısında yaralanan baykuş tedaviye alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kartal saldırısında yaralanan baykuş tedaviye alındı

ESKİŞEHİR'in Han ilçesinde devriye gezen jandarma tarafından yaralı halde bulunan baykuş, tedavisi için Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ESKİŞEHİR'in Han ilçesinde devriye gezen jandarma tarafından yaralı halde bulunan baykuş, tedavisi için Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdikleri Hankaraağaç Mahallesi'nde bir tarla içerisinde yaralı halde baykuş olduğunu fark etti. Kartalın saldırısı sonucu kanadından yaralandığı anlaşılan baykuş, gerekli muayene ve tedavisi için Eskişehir Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 'Kulaklı orman baykuşu' olarak da bilinen baykuşun tedavi edildikten sonra yeniden doğaya salınacağı belirtildi.


Kartal saldırısında yaralanan baykuş tedaviye alındı
Kartal saldırısında yaralanan baykuş tedaviye alındı
Kartal saldırısında yaralanan baykuş tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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