Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır 5 yaralı (1)
KARTAL Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı.
04.02.2020 06:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 06:58
KARTAL Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA