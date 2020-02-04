Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır 5 yaralı (1)
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Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır 5 yaralı (1)

KARTAL Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı.

04.02.2020 06:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 06:58
Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır 5 yaralı (1)
KARTAL Sahilyolu istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor. 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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