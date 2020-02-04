Kartal sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı 3'ü ağır 5 yaralı
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAKartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı.
04.02.2020 06:55 | Son Güncelleme: 04.02.2020 06:56
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.
Kaynak: DHA