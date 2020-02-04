Kartal sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı 3'ü ağır 5 yaralı
Haberler » Güncel » Kartal sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı 3'ü ağır 5 yaralı - Haber

Kartal sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı 3'ü ağır 5 yaralı

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAKartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı.

04.02.2020 06:55 | Son Güncelleme: 04.02.2020 06:56
Kartal sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı 3'ü ağır 5 yaralı

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Sahilyolu istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kartal sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı 3'ü ağır 5 yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler