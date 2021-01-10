Kartal sahilinde yunuslar görüldü
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Kartal sahilinde yunuslar görüldü

10.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:25
Kartal sahilinde yunuslar görüldü

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yağışlı havada Kartal Sahili'nde yunuslar görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yağışlı havada  Kartal Sahili'nde yunuslar görüldü.  Kısıtlama nedeniyle deniz trafiğinde de azalma yaşandı. Sahile 30-40 uzaklıkta ortaya çıkan  2 yunus,  zaman zaman kıyıya kadar yaklaştı. Suya dalıp çıkan,  yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu. 

- İstanbul

Kartal sahilinde yunuslar görüldü
Kartal sahilinde yunuslar görüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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