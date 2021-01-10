Kartal sahilinde yunuslar görüldü
10.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:25
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yağışlı havada Kartal Sahili'nde yunuslar görüldü.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yağışlı havada Kartal Sahili'nde yunuslar görüldü. Kısıtlama nedeniyle deniz trafiğinde de azalma yaşandı. Sahile 30-40 uzaklıkta ortaya çıkan 2 yunus, zaman zaman kıyıya kadar yaklaştı. Suya dalıp çıkan, yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı