Kartal sahilinde yunuslar görüldü

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yağışlı havada Kartal Sahili'nde yunuslar görüldü. Kısıtlama nedeniyle deniz trafiğinde de azalma yaşandı. Sahile 30-40 uzaklıkta ortaya çıkan 2 yunus, zaman zaman kıyıya kadar yaklaştı. Suya dalıp çıkan, yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı