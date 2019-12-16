KARTAL SAHİLİNDE MOTOSİKLET KAZASI

16.12.2019 23:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:35

Haber-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kartal sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, seyir halinde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Kartal istikametinde meydana geldi. Eren Yiğit Ertürk'ün kullandığı 06 KA 1871 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde ilerleyen 34 KZ 3048 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar ambulans çağırdıktan sonra sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Ertürk, ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken motosiklette ve motosikletin çarptığı otomobilde hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü--- --- --- --- --- ---- --- -Yerde yatan motosiklet sürücüsü-Sürücünün başında toplanan vatandaşlar-Vatandaşların sürücüyü sakinleştirmeye çalışması-Motosikletin çarptığı otomobil-Sürüklenen motosiklet-Olay yerine gelen ambulans-Sürücünün ambulansa bindirilmesi-Genel ve detay

Kaynak: DHA