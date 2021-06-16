Kartal sahilinde halatı kopan gemi iskeleye yanaştırıldı
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Kartal sahilinde halatı kopan gemi iskeleye yanaştırıldı

Kartal sahilinde halatı kopan gemi iskeleye yanaştırıldı
Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Demirli bulunduğu Kartal sahilinde bağlama halatları kopan gemi, emniyetle iskelesine yanaştırıldı.

Demirli bulunduğu Kartal sahilinde bağlama halatları kopan gemi, emniyetle iskelesine yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kartal sahil bölgesinde demirli bulunan HASAN ŞİŞİK isimli RoRo gemisinin, halatını kopararak başka bir gemiye yaslanması üzerine KURTARMA-2 Römorkörünün ve KIYEM-3 hızlı tahlisiye botunun ivedilikle olay bölgesine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu geminin iskeleye yanaştırıldığı belirtilerek, "Bağlama halatları kopan HASAN ŞİŞİK isimli gemi, Kurtarma-2 ve KYEM-3 hızlı tahlisiye botumuzca emniyetle iskeleye yeniden yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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