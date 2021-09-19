Kartal sahilinde 'Dünya Temizlik Günü' etkinliği - Haberler
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Kartal sahilinde 'Dünya Temizlik Günü' etkinliği

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kartal sahilinde 'Dünya Temizlik Günü' etkinliği

2008'de Estonya'da başlayan, dünyanın en büyük sivil çöp toplama hareketi 'Let's Do It!' etkinliğine eş zamanlı olarak Kartal Belediyesi de destek verdi.

2008'de Estonya'da başlayan, dünyanın en büyük sivil çöp toplama hareketi 'Let's Do It!' etkinliğine eş zamanlı olarak Kartal Belediyesi de destek verdi.

Dünya Temizlik Günü etkinliklerine "Haydi Kartal Sen de Temizle" sloganı ile katılan Kartal Belediyesi ekipleri, Kartal sahil bandı olmak üzere ilçede birçok noktada temizlik seferberliği başlattı.

ATIKSIZ BİR DÜNYA

'Atıksız Bir Dünya' mottosu ile her yıl eylül atında çöp körlüğünü yenmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla dünyanın 180 ülkesinden 50 milyondan fazla gönüllünün eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği çöp ve atık madde toplama etkinliği kapsamında, Kartal da büyük bir temizlik çalışmasına sahne oldu.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre gönüllülerinin de desteği ile Kartal sahil bandını yürüyerek yerlere ve kayalıkların arasına atılmış çöp ve atık maddeleri topladı.Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen ve birim müdürlerinin de yer aldığı etkinlikte ekipler, Dragos Su Sporları Merkezi'nin çevresinden başlayarak tüm sahil bandı boyunca çöp ve atık maddelerini toplayarak çöp araçlarına aktardı.

"AMACIMIZ; FARKINDALIK YARATMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE"

Sürdürülebilir bir çevre ve çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyerek düzenlenen etkinlikte yüzlerce kilo çöp ve atık toplandı. Yapılan etkinlikle ilgili açıklama yapan Kartal Belediyesi Çevre ve Kontrol Müdürü Deniz Karacan, "İstanbul genelinde şu an 28 bölgede bu çevre hareketi yapılmaktadır. Amacımız çevreye karşı duyarlılığı, farkındalığı artırmak, Temiz çevre, temiz Kartal'la için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.

Kartal Belediyesi Temizlik işleri Müdürü Ali Kemal Özdemir'de yaptığı açıklamada "Her yıl düzenlenen Dünya Temizlik Günü'nü sadece bir günle değil, her güne yaymak. Biz belediye olarak zaten bu işimizi sürekli yapmaktayız. Ama daha anlamlı ve farkındalık yaratmak için Kartal'ın farklı bölgelerinde bu çalışmaları yaparak vatandaşlarımıza temiz çevrenin önemini bir kez vurgulamak istiyoruz"diye konuştu.

Saat 09.00'da başlayan ve gün boyunca devam eden etkinlik kapsamında müzik dinletisi de düzenlendi.Sanatçı Ozan Turhal'ın yanı sıra; Akın Spazm, Erdem Koriz ve Şahmat adlı müzik grupları sahne olarak katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı.


Kartal sahilinde 'Dünya Temizlik Günü' etkinliği

Kartal sahilinde 'Dünya Temizlik Günü' etkinliği

Kartal sahilinde 'Dünya Temizlik Günü' etkinliği

Kartal sahilinde 'Dünya Temizlik Günü' etkinliği

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Haber: Kartal sahilinde 'Dünya Temizlik Günü' etkinliği - Haberler
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