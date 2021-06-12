Kartal Sahili'ndeki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi
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Kartal Sahili'ndeki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Sahili'nde yoğunlaşan deniz salyası felaketi havadan görüntülendi.

Kartal Sahili'nde yoğunlaşan deniz salyası felaketi havadan görüntülendi.

Son aylarda Marmara Denizi'nde oluşan denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası tehdidi İstanbul kıyılarında da etkisini göstermeye devam ediyor. Kartal Sahilinde de yoğunluğunu artıran deniz salyası, sahil şeridini adeta kaplarken, havadan çekilen görüntülerle de etkisi altına aldığı alanın büyüklüğü gözler önüne serildi. - İSTANBUL

Kartal Sahili'ndeki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi
Kartal Sahili'ndeki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi
Kartal Sahili'ndeki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi
Kartal Sahili'ndeki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi
Kartal Sahili'ndeki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi
Kartal Sahili'ndeki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi
Kartal Sahili'ndeki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi
Kartal Sahili'ndeki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi
Kartal Sahili'ndeki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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