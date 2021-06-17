Kartal Sahili'nde halatı kopan gemi başka bir gemiye yaslandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartal Sahili'nde halatı kopan gemi başka bir gemiye yaslandı

Kartal Sahili'nde halatı kopan gemi başka bir gemiye yaslandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal Sahili'nde demirli bulunan Kartal sahil bölgesinde demirli bulunan Hasan Şişik isimli Ro Ro gemisinin halatını kopararak başka bir gemiye yaslandı.

Kartal Sahili'nde demirli bulunan Kartal sahil bölgesinde demirli bulunan Hasan Şişik isimli Ro Ro gemisinin halatını kopararak başka bir gemiye yaslandı. Olay üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-2 Römorkörü ve KIYEM-3 hızlı tahlisiye botu ivedilikle olay bölgesine gönderildi.

Kartal Sahili'nde halatı kopan gemi başka bir gemiye yaslanması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, "Kartal sahil bölgesinde demirli bulunan Hasan Şişik isimli Ro Ro gemisinin halatını kopararak başka bir gemiye yaslanması üzerine Kurtarma-2 Römorkörümüz ve KIYEM-3 hızlı tahliye botumuz ivedilikle olay bölgesine gönderildi" şeklinde açıklama yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Angela Merkel Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hande Ataizi Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kartal Sahili'nde halatı kopan gemi başka bir gemiye yaslandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 01:29:47. #1.14#

title