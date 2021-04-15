(havadan görüntülerle) KARTAL SAHİLİ'NDE "DENİZ SALYASI" ENDİŞESİ
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(havadan görüntülerle) KARTAL SAHİLİ'NDE "DENİZ SALYASI" ENDİŞESİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
(havadan görüntülerle) KARTAL SAHİLİ'NDE 'DENİZ SALYASI' ENDİŞESİ

Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA - KARTAL sahilini "deniz salyası" sardı.

Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA - KARTAL sahilini "deniz salyası" sardı.

Kartal sahilini saran deniz salyası çevre sakinlerini endişelendirdi. Kartal sahilinde 3 gündür görülen deniz salyası çevre sakinlerinin endişelenmesine neden oldu. Sahili saran ve dibe çöktüğünde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası havadan da görüntülendi. Salyayı kirlilik olarak yorumlayan sahildekilerden Kemal Bulut, "Bu kirlilik iki, üç gündür var. Önce beyazdı sonra sarı oldu. İleride bir dere var ama oradan aktığını zannetmiyorum. Denizin altından ya da gemiler bazen gece duruyor, onlardan kaynaklanıyor olabilir" şeklinde konuştu.

Arkadaşları ile birlikte sahilde gezen Hakan Akbaş ise, "Kaynağını bilmiyorum ama çok pis duruyor. İlerlerde çok fena kanalizasyon kokusu geliyor ve nefes almakta güçlük çektim. Haftada bir sahili kullanıyorum, o zaman da temiz görmek isterim" dedi.

(havadan görüntülerle) KARTAL SAHİLİ'NDE 'DENİZ SALYASI' ENDİŞESİ
(havadan görüntülerle) KARTAL SAHİLİ'NDE 'DENİZ SALYASI' ENDİŞESİ
(havadan görüntülerle) KARTAL SAHİLİ'NDE 'DENİZ SALYASI' ENDİŞESİ
(havadan görüntülerle) KARTAL SAHİLİ'NDE 'DENİZ SALYASI' ENDİŞESİ
(havadan görüntülerle) KARTAL SAHİLİ'NDE 'DENİZ SALYASI' ENDİŞESİ
(havadan görüntülerle) KARTAL SAHİLİ'NDE 'DENİZ SALYASI' ENDİŞESİ
(havadan görüntülerle) KARTAL SAHİLİ'NDE 'DENİZ SALYASI' ENDİŞESİ
(havadan görüntülerle) KARTAL SAHİLİ'NDE 'DENİZ SALYASI' ENDİŞESİ
(havadan görüntülerle) KARTAL SAHİLİ'NDE 'DENİZ SALYASI' ENDİŞESİ
(havadan görüntülerle) KARTAL SAHİLİ'NDE 'DENİZ SALYASI' ENDİŞESİ
(havadan görüntülerle) KARTAL SAHİLİ'NDE 'DENİZ SALYASI' ENDİŞESİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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