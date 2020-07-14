Kartal sahil yolunda makas kazası: 2 ölü 2 yaralı(Ek bilgi ve fotoğraflarla)
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Kartal sahil yolunda makas kazası: 2 ölü 2 yaralı(Ek bilgi ve fotoğraflarla)

KARTAL sahil yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı.

Kartal sahil yolunda makas kazası: 2 ölü 2 yaralı(Ek bilgi ve fotoğraflarla)
14.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 23:33
KARTAL sahil yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kartal sahil yolunda meydana geldi. İddialara göre, makas atarak hızla ilerleyen 41 LC 484 plakalı otomobil, sürücüsü Mertcan Maden'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak köprü ayağındaki duvara çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan vatandaşları çıkarttı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Mertcan Maden ile Eray Fasalı olay yerinde hayatını kaybederken, Uğur Arslan ile Ahmet Efe Ötebey ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, sahil yolunda trafiğin akışını sağladı. Kullanılmaz hale gelen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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