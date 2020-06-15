Kartal sahil yolunda feci kaza: Eşi ve çocuğuyla yolun karşısına geçerken araba çarptı
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Kartal sahil yolunda feci kaza: Eşi ve çocuğuyla yolun karşısına geçerken araba çarptı

Kartal sahil yolunda hızla seyreden bir araç, eşi ve çocuğuyla birlikte yaya şeridinden yolun karşısına geçmek isteyen adama çarptı.

Kartal sahil yolunda feci kaza: Eşi ve çocuğuyla yolun karşısına geçerken araba çarptı
15.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:25

Kartal sahil yolunda hızla seyreden bir araç, eşi ve çocuğuyla birlikte yaya şeridinden yolun karşısına geçmek isteyen adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacağından yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi, yoldan geçen doktor ve diğer sürücüler yaptı. Habere giden bir gazeteci ise yaralının yanından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza, geçtiğimiz gün Kartal sahil yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hızla seyir halindeki 34 ANB 736 plakalı araç, eşi ve çocuğuyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Aycan Elibol'a çarptı. Eşi ve çocuğunu kaldırıma doğru iterek kurtaran Elibol, aracın çarpmasıyla birlikte sol kolundan ve bacağından yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi aracıyla birlikte yoldan geçen doktor yaptı. Bu sırada araçla bir habere giden İhlas Haber Ajansı muhabiri Aykut Zor, kazayı görerek durdu ve Elibol'a diğer vatandaşlarla birlikte ilk yardımda bulundu. Yaralı vatandaşın yanından bir an olsun ayrılmayan Zor, yaralının bacağına tampon yapılmasına ve ambulansa alınmasına yardımcı oldu. Yaralı, sedyeyle ambulansa taşınarak Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Çok hızlıydı"

Kazayı gören bir araç sürücüsü, "Yaya geçidinde çocuğu, annesi ve babasını görünce biz yol verdik. Diğer araç solumuzdan çok hızlı bir şekilde geliyordu. Araba geldi, yaya geçidinde durmadı. Ağabey son anda eşi ve çocuğunu itti ama kendisine araba çarptı. Biz durup yol vermiştik. Ama diğer araç çarptı, çok hızlıydı. Sahilde yapılmaz bu. Işıklar ve yaya geçidi var" diye konuştu.

Gazeteci yaralının başından bir an olsun ayrılmadı

Başka bir habere giderken kazayı görüp duran ve yaralıya yardım eden İhlas Haber Ajansı Aykut Zor ise. "Bir adamın yaya yolunda yerde yattığını gördüm. İnsani bir refleks olarak, haberi bırakarak ona yardımcı olmaya çalıştım. Orada bulunan diğer vatandaşlarla beraber ayağını iple bağlayarak boğmaya çalıştık. Eşi ve çocuğu da oradaydı. Daha sonra 112 sağlık ekipleri geldi. Onlara yardımcı olarak yaralı şahsı ambulansa bindirdik. İnsani olarak yaralıya yardımcı olmaya çalıştık. Diğer şoför arkadaşlar da yardımcı oldu. Zor bir durum. Biz de insanı görevimizi yerine getirdik. Yaralı arkadaşa acil şifalar diliyoruz. Umarım tez zamanda sağlığına kavuşur" diye konuştu.

Yayaya çarpan araç sürücüsü hakkında işlem yapılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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