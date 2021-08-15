İSTANBUL KARTAL SAHİL'DE SEYYAR SATICILAR İLE ZABITA ARASINDA ARBEDE
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İSTANBUL KARTAL SAHİL'DE SEYYAR SATICILAR İLE ZABITA ARASINDA ARBEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL Sahili'nde seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı.

KARTAL Sahili'nde seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı. Seyyar satıcıların malzemeleri, zabıta ekipleri tarafından toplandı. Yaşanan gerginlik çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Olay, Kartal sahilinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şikayet üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sahilde belediyeden izinsiz satış yapan seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak istedi. Tezgahlarını vermemek için direnen seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi. Zabıta ekipleri daha sonra, seyyar satıcıların tezgahlarını topladı. Yaşanan olayda bir seyyar satıcının zabıta ekiplerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

İSTANBUL KARTAL SAHİL'DE SEYYAR SATICILAR İLE ZABITA ARASINDA ARBEDE
İSTANBUL KARTAL SAHİL'DE SEYYAR SATICILAR İLE ZABITA ARASINDA ARBEDE
İSTANBUL KARTAL SAHİL'DE SEYYAR SATICILAR İLE ZABITA ARASINDA ARBEDE
İSTANBUL KARTAL SAHİL'DE SEYYAR SATICILAR İLE ZABITA ARASINDA ARBEDE
İSTANBUL KARTAL SAHİL'DE SEYYAR SATICILAR İLE ZABITA ARASINDA ARBEDE
İSTANBUL KARTAL SAHİL'DE SEYYAR SATICILAR İLE ZABITA ARASINDA ARBEDE
İSTANBUL KARTAL SAHİL'DE SEYYAR SATICILAR İLE ZABITA ARASINDA ARBEDE
İSTANBUL KARTAL SAHİL'DE SEYYAR SATICILAR İLE ZABITA ARASINDA ARBEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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