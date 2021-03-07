Kartal rövanşı aldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kartal rövanşı aldı!

07.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:27
Kartal rövanşı aldı!

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek liderliğe yükselen Beşiktaş, ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibinden rövanşı aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek liderliğe yükselen Beşiktaş, ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibinden rövanşı aldı.

Sezona kötü bir giriş yapan Beşiktaş, ligin ilk haftalarında Konyaspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK karşısında aldığı mağlubiyetlerle alt sıralara gerilemişti. Ancak siyah-beyazlılar, Gaziantep yenilgisinin ardından iyi bir çıkış yakalayarak üst üste galibiyetlerle sezonun ilk yarısını lider tamamlamıştı. Ligin ikinci yarısına Trabzonspor yenilgisi ve Antalyaspor beraberliğiyle başlayan Sergen Yalçın'ın ekibi, sonrasında çıktığı 5 maçta 15 puan toplayarak yeniden zirveye çıktı. Beşiktaş bu periyotta ilk yarıda mağlup olduğu rakiplerinden de rövanşı aldı. 3. haftada Konya deplasmanında 4-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 4. haftada da Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 kaybetmişti. Kara Kartal, ligin ikinci yarısında ise sahasında uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Konyaspor'u 1-0, deplasmanda da Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçti. İlk yarıda 3-1 kaybettiği Gaziantep FK karşısında da dün üstün bir oyunla 2-1 kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, puanını 60'a yükseltip zirveye çıkarken, Gaziantep FK'dan da rövanşı almış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Cansu Dere Bülent Ersoy Kenan Doğulu Hakan Yılmaz
Spor Mustafa Er Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartal rövanşı aldı! - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 11:28:07. #1.15#
title