Kartal rövanşı aldı!

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek liderliğe yükselen Beşiktaş, ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibinden rövanşı aldı.

Sezona kötü bir giriş yapan Beşiktaş, ligin ilk haftalarında Konyaspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK karşısında aldığı mağlubiyetlerle alt sıralara gerilemişti. Ancak siyah-beyazlılar, Gaziantep yenilgisinin ardından iyi bir çıkış yakalayarak üst üste galibiyetlerle sezonun ilk yarısını lider tamamlamıştı. Ligin ikinci yarısına Trabzonspor yenilgisi ve Antalyaspor beraberliğiyle başlayan Sergen Yalçın'ın ekibi, sonrasında çıktığı 5 maçta 15 puan toplayarak yeniden zirveye çıktı. Beşiktaş bu periyotta ilk yarıda mağlup olduğu rakiplerinden de rövanşı aldı. 3. haftada Konya deplasmanında 4-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 4. haftada da Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 kaybetmişti. Kara Kartal, ligin ikinci yarısında ise sahasında uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Konyaspor'u 1-0, deplasmanda da Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçti. İlk yarıda 3-1 kaybettiği Gaziantep FK karşısında da dün üstün bir oyunla 2-1 kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, puanını 60'a yükseltip zirveye çıkarken, Gaziantep FK'dan da rövanşı almış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı