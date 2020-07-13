'Kartal Pençesi "operasyonunda 10 tutuklama
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'Kartal Pençesi "operasyonunda 10 tutuklama

Kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak Türkiye'nin 5 farklı ilinde dolandırıcılık olayına adı karışan ve Muğla polisi tarafından gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

'Kartal Pençesi
13.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:15

Kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak Türkiye'nin 5 farklı ilinde dolandırıcılık olayına adı karışan ve Muğla polisi tarafından gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Pandemi döneminde özellikle evde kalan 65 yaş üstü vatandaşları hedef seçen dolandırıcı şebekesi, yaşlı vatandaşlara kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtıp isimlerinin terör örgütüne karıştığını söyleyerek para ve değerli eşyalarını emniyete alacaklarını ileri sürdüler.

Dolandırıcılık olaylarına yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Marmaris'te bir vatandaşı dolandırdığı ileri sürülen şüpheliler hakkında elde edilen deliler sonrası Marmaris Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Marmaris, Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul ve Mardin illerinde eş zamanlı 'Kartal Pençesi' operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, Marmaris'te bir vatandaştan dört seferde 600 bin TL, İstanbul'da 750 bin TL, İzmir'de 300 bin TL, Ankara'da 165 bin TL, Diyarbakır'dan 200 bin TL olmak üzere yaklaşık 2 milyon TL'ye yakın dolandırıcılık olayı gerçekleşti. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği 14 kişilik özel ekip kurdu. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışmalara başlayan ekipler, 20 gün süreyle yapılan araştırma, inceleme ve 40 güvenlik kamera kaydı incelemesinde 17 kişilik çetenin İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir, Ankara ve Mardin'de faaliyet halinde olduğu tespit edildi. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler, Marmaris ve Muğla'dan gönderilen özel ekip tarafından 15 gün süreyle takibe alındı. Teknik ve fiziki takibi neticesinde delilleri toplayan özel ekip, farklı şehirlerdeki özel harekat polisleri ile birlikte eş zamanlı 27 ev ve 8 iş yerine baskın düzenledi. Aralarında iki kadının da bulunduğu toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte jandarma ve polis kimlik kartları, 202 çeşitli ebatlarda tabanca mermisi, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu hap, çok sayıda bankamatik kartı, çok sayıda cep telefonu sim kartı, bilgisayarlar, telefon kopyalamaya yarayan cihaz, 2 tane ruhsatsız tabanca, dolandırıcılıkta elde edildiği öne sürülen 80 bin lira para, para aktarımında kullanılan pos cihazı ele geçirildi.

Muğla ile birlikte 5 ilde 30 personel ile birlikte gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 23 konut, 2 işyeri ve 3 araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, sahte jandarma personel kimlik kartı, 202 mermi, dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen 80 bin TL para, para aktarımında kullanıldığı değerlendirilen pos cihazı, telefon kopyalamaya yarayan cihaz, uyuşturucu madde ve çok sayıda banka kredi kartı, SİM kartı ile dijital materyalleri el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile Marmaris adliyesine sevk edildiler. Şüphelilerden M.Ş.C., M.A. O.B., Y.D., F.A. A.Ç., G,D, E,F., M.B ve S.A isimli şüpheliler tutuklandı. H.C. ve Y.D ev hapsi, M.O ve D.Ö kefaletle serbest kalırken, İ.A. C.S., ve F.T adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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