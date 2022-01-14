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Kartal nefes aldı

Kartal nefes aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep FK karşısında Batshuayi'nin golüyle 1-0 kazanarak puanını 32 yapan Beşiktaş, 2 maç aradan sonra galip gelirken, Avrupa Kupaları için de şansını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Gaziantep Fk karşısında Batshuayi'nin golüyle 1-0 kazanarak puanını 32 yapan Beşiktaş, 2 maç aradan sonra galip gelirken, Avrupa Kupaları için de şansını sürdürdü.

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK karşısında Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş puanını 32'ye yükseltti. İç sahadaki üst üste 3. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, Avrupa Kupaları için de iddiasını sürdürdü. Bu sezon ligdeki 8. golünü atan Batshuayi de takımını galibiyete taşırken, Çaykur Rizespor maçının ardından kaydettiği golle üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşamayı başardı. Bu sonucun ardından maç fazlasıyla ligde ikinci sırada bulunan Konyaspor ile arasındaki puan farkını 7'ye indiren siyah-beyazlılar, 3. Başakşehir ile 2, 4. Adana Demirspor ile de farkı 1 puana indirmeyi başardı. - İSTANBUL

Kartal nefes aldı

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