Kartal merkezde altyapı çalışmaları tamamlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kartal merkezde altyapı çalışmaları tamamlandı

Kartal merkezde bir süredir devam eden yağmur suyu kanalı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Kartal merkezde altyapı çalışmaları tamamlandı
24.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:16

Kartal merkezde bir süredir devam eden yağmur suyu kanalı döşeme çalışmaları tamamlandı. Son olarak yapılan asfaltlama çalışmalarının ardından trafiğe kapalı yol yeniden kullanıma açıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de ilçe genelinde devam eden altyapı, yol ve park çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretler kapsamında Başkan Gökhan Yüksel'in ilk durağı Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi oldu. Buradaki çalışmaları inceleyen Başkan Gökhan Yüksel, teknik ekipten de detaylı bilgi aldı. Daha sonra Atalar'a geçerek yapımı devam eden spor tesisini ve park alanlarını beraberindeki ekip ile birlikte gezen Başkan Gökhan Yüksel, burada da devam eden çalışmalar ile alakalı detaylı bilgi alarak yapılması gerekenler ile alakalı da talimatlar verdi.

Ziyaretler boyunca vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yüksel, bölge esnafı ile fikir alışverişinde bulundu. Son olarak Kartal Merkez'de İSKİ'nin gerçekleştirdiği yağmur suyu kanalı döşeme çalışmalarını inceleyen Başkan Yüksel, konu ile alakalı esnafı da bilgilendirdi.

". Artık Buralarda Su Baskınlarıyla Karşı Karşıya Kalmayacağız"

Başkan Gökhan Yüksel, "Pandemi döneminde başlayan çalışmalarımız halen devam ediyor. Altyapı çalışmaları için söz vermiştik. Büyükşehir Belediyemiz ve İSKİ ile yaptığımız sözleşmeden sonra Kartal Meydanı'nda iki tane dere kurduk. Biri Kartal Meydanı Savarona Caddesi'nde, o çalışmamız tamamlanmıştı. Burada Neyzen Tevfik Meydanı'nın arkasından gelen hattı, Yeşil Cami etrafından devam eden hattın 4x2'lik yani 8 metrekarelik yeni bir dere hattıyla bugün itibariyle sahile bağlanmasıyla tamamlandı. Yağmur suyu kanalı tertemiz bir şekilde en büyük haliyle bitti, şimdi asfaltlama çalışmasını yapıyoruz. Artık bölgedeki trafiği de açmış olacak arkadaşlarımız. Bu vesileyle artık buralarda su baskınlarıyla karşı karşıya kalmayacağız. Daha önce burası maalesef Çavuşoğlu'ndan, Karlıktepe'den, eski Yakacık yolundan, Spor Caddesi'nden gelen sularla birlikte dolup taşıyordu. Buralar sular altında kalıyordu. Artık burada su baskınları olmayacak, komşularımız ve esnafımız daha konforlu bir Kartal ile karşı karşıya kalacak. Biz de hizmet etmeye devam edeceğiz. Emeği geçen İSKİ çalışanlarına, Fen İşleri çalışanlarına, ekibime, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Uzun yıllardır, belki 15-20 yıldır bekleyen altyapı işlerinin yapılmasıyla yağmurla ilgili kötü sınavımız daha iyi noktaya gelecek. Umarım bu altyapı çalışmaları devam ederek Kartal'ın tüm noktalarındaki eksiklerini gidermeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar Ekonomi
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Cinsellik
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu 3. Sayfa
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Güncel
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı Güncel
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi Magazin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu
Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Bayern Münih tarihe geçti
Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Bayern Münih tarihe geçti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada
Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Onur Saylak Şeyma Subaşı Sertab Erener
Spor Ali Koç Metin Oktay Ronald Koeman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Adana Kozan İzmir
Şu an buradasınız: Kartal merkezde altyapı çalışmaları tamamlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 11:47:15. #1.15#
title