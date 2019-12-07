: Kartal Marmara Kule'de yangın meydana geldi

07.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:49

Kartal'da bir rezidansta tadilat nedeniyle yangın meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kartal Esentepe Mahallesi'nde Marmara Kule isimli 26 katlı rezidansın 25. katında tadilat nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangının büyümesi önlendi. Güvenlik nedeniyle İGDAŞ ekipleri de olay yerine geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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