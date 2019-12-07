Kartal Marmara Kule'de yangın meydana geldi
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Kartal Marmara Kule'de yangın meydana geldi

Kartal'da bir rezidansta tadilat nedeniyle yangın meydana geldi.

07.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:49
Kartal Marmara Kule'de yangın meydana geldi

'da bir rezidansta tadilat nedeniyle yangın meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kartal Esentepe Mahallesi'nde Kule isimli 26 katlı rezidansın 25. katında tadilat nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. ekipleri yangına müdahale ederek, yangının büyümesi önlendi. Güvenlik nedeniyle İGDAŞ ekipleri de olay yerine geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kartal Marmara Kule'de yangın meydana geldi
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