Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

İSTANBUL 'un Anadolu Yakası'nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de ara sokaklarda yerler ve evlerin üstleri karla kaplandı. Belediyeye ait yol tuzlama araçları ise sokaklarda çalışmalar yaptı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri