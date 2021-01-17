Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
17.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:11
İSTANBUL'un Anadolu Yakası'nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkili oldu.
İSTANBUL'un Anadolu Yakası'nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu.
- İstanbul
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de ara sokaklarda yerler ve evlerin üstleri karla kaplandı. Belediyeye ait yol tuzlama araçları ise sokaklarda çalışmalar yaptı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri