Kartal, karantinadan "yenilenerek" çıkıyor
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Kartal, karantinadan "yenilenerek" çıkıyor

Kartal Belediyesi, korona virüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen Mayıs ayının son hafta sonu da çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Kartal, karantinadan
01.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:33

Kartal Belediyesi, korona virüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen Mayıs ayının son hafta sonu da çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Kartal'da eş zamanlı olarak sürdürülen geniş çaplı altyapı ve park yenileme çalışmalarını gezen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, görevlilerden anlık bilgileri alarak yapılan işlemleri yerinde inceledi.

Başkan Gökhan Yüksel'in ilk durağı, altyapı çalışmalarının devam ettiği Kordonboyu Mahallesi oldu. Kartal Belediyesi ve İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi)'nin ortak gerçekleştiği çalışmalar hakkında teknik ekipten gelinen nokta ile alakalı bilgi alan Başkan Yüksel, yağmur suyu ve atık su kanallarını ayırıp tahliyesini kolaylaştıracak ve su baskınlarını önleyecek çalışmalar tamamlandığında, Kartal'ın 20 yıllık kronik sorununun artık son bulacağını kaydetti.

Başkan Gökhan Yüksel'den çalışanlara teşekkür

Bölgedeki incelemelerinin ardından Neyzen Tevfik Meydanı'na geçen Başkan Gökhan Yüksel, burada da minibüs yolu üzerinde gerçekleştirilen yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarının ardından, yapılan asfaltlama işlemlerini inceleyerek çalışanlara teker teker emekleri için teşekkür etti.

Tek çalışma ile üç mahallenin elektrik altyapısı sorununa çözüm

Başkan Gökhan Yüksel'in altyapı çalışmaları kapsamındaki son ziyareti ise Cevizli Mahallesi'ne oldu. Başkan Yüksel, Kartal'ın 9 ayrı mahallesini ilgilendiren projelerden bir tanesi olan Cevizli'de; atık su, yağmur suyu ve asfaltlama çalışmaları ile eş zamanlı yürütülen elektrik hatları yenileme çalışmaları hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Kartal Belediyesi ve AYEDAŞ (İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.) ortaklığı ile gerçekleşen çalışmaları beraberindeki heyet ile inceleyen Başkan Yüksel, 2000 metrelik yeni hatlar ile Kordonboyu, Orhantepe ve Cevizli Mahallelerinin elektrik altyapısından kaynaklanan sorunların son bulacağını belirtti.

Kartal'ın parklarına sosyal mesafe halkaları

Başkan Gökhan Yüksel'in kentte devam eden çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerin son durağı ise karantina sürecindeki izin günlerinde; çocuk, genç ve yaş almış bireylerin soluklanmak için ilk tercih ettiği açık hava mekanlarından Komşuluk ve Dayanışma Meydanı ile Bayram Demirkol Parkı oldu. Güneşli ve güzel havayı fırsat bilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yenilenen parklarda buluşan Başkan Gökhan Yüksel de hem yapılan hizmetlerle alakalı 65 yaş üstü komşularının fikirlerini dinledi hem de kendileri için hazırlanan stantları gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İlk olarak Kartal Belediyesi tarafından koruyucu maske, şapka, kolonya ve Koronavirüse karşı bilgilendirici broşürlerin 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtıldığı parklardaki stantları gezen Başkan Gökhan Yüksel, parklarda bir dizi incelemede bulundu. Parkları ziyaret edenlerin sosyal mesafe kurallarını koruması için Kartal Belediyesi tarafından çimlere ve oturma alanlarına çizilen sosyal mesafe halkaları ve uyarılarının bulunduğu bölümleri dolaşan Başkan Yüksel, parkların yenilenmesi konusunda gerekli talimatları verdikten sonra vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Karşılarında Başkan Gökhan Yüksel'i gören vatandaşlar da yenilenen parklar için teşekkürlerini sundu, hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Kartal'ı yenilemeye devam edeceğiz"

Salgın süresince evde kalan Kartallı vatandaşlara seslenen Başkan Gökhan Yüksel, şu açıklamalarda bulundu: "Kartal'ı güzelleştirmeye, yenilemeye, capcanlı hale getirmeye devam edeceğiz. Sizler evde kaldınız, sabırla uyarıları dikkate aldınız. Biz de bu süre zarfında çalışmalarımızı daha hızlı ve yoğunlaştırarak gerçekleştirdik. -Sizler evde kalın, biz sokakta çalışacağız- dedik. Şu an çalışmalarımızın birinci etabı tamamlandı. Emeği geçen herkese, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na, çalışma arkadaşlarına ve kendi çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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