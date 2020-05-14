Kartal'ın parkları çocuklar için hazır Kartal'ın parkları çocuklar için hazır Tüm dünyayı etkileyen küresel salgın korona virüs ile mücadele kapsamında yaklaşık iki aydır sokağa çıkma yasağı uygulanan ve bugün itibari ile ilk kez dışarı çıkacak 0-14 yaş grubu çocuklar için Kartal Belediyesi, günler öncesinden bazı önlemler...

Kartal'ın parkları çocuklar için hazır

İSTANBUL - Tüm dünyayı etkileyen küresel salgın korona virüs ile mücadele kapsamında yaklaşık iki aydır sokağa çıkma yasağı uygulanan ve bugün itibari ile ilk kez dışarı çıkacak 0-14 yaş grubu çocuklar için Kartal Belediyesi, günler öncesinden bazı önlemler alarak harekete geçti. Belediye ekipleri, açık hava alanları ve parklarda bulunan ortak kullanım noktaları, çardaklar, oturma bankları ve tüm oyun gruplarının tamamında dezenfekte çalışması yürüttü.

Kartal Belediyesi'nin ilgili birimleri, 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında ikametgah alanlarında yürüme mesafesindeki yerlere gidebilecek 0-14 yaş grubu çocuklar ve 15 Mayıs tarihinde de aynı uygulamaya tabi tutulacak 15-20 yaş arası gençler için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, çocuk ve gençlerin dışarıda sağlıklı ve güvenli zaman geçirebilmesi amacıyla Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den gelen talimat ile seferber oldu.

Günler öncesinden başlayan hummalı çalışmalar kapsamında belediye ekipleri bugün de sabah erken saatlerden başlayarak kentteki tüm parklarda ilaçlama çalışması yaptı. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı alanında uzman ekipler, ilçedeki parklarda bulunan ortak kullanım noktaları, çardaklar, oturma bankları ve tüm oyun gruplarının tamamında nano gümüş iyon teknolojisi kullanarak söz konusu alanları virüs ve bakterilerden arındırarak çocuk ve gençler için hijyenik hale getirdi.

"Sağlıklı günlerde kucaklaşarak sevgimizi paylaşmaya devam edeceğiz"

Kartal Belediyesi olarak pandemiye karşı uygulama ve hizmet noktasında büyük atılımlar yaptıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Pandeminin ülkemiz gündemine geldiği ilk tarihlerden bu yana dezenfekte çalışmalarımız hiç durmadı, aksine aynı bölgeler bile emekçi kardeşlerimizin çalışmaları ile defalarca dezenfekte edildi. Geçen hafta Pazar günü 65 yaş üstü büyüklerimiz için, bugün 0-14 yaş çocuklarımız için ve Cuma günü de 15-20 yaş arası gençlerimiz için devam eden ilaçlama hizmetlerimizin üzerine ekleyerek günler öncesinden hummalı bir çalışma başlattık. Her şey yavrularımızın, kardeşlerimizin, büyüklerimizin kısacası büyük bir aile olduğumuz Kartallı komşularımızın daha sağlıklı, daha güvenli bir ortamda yaşayabilmesi için. Bugünler geride kalacak ve biz yine sağlıklı günlerde kucaklaşarak sevgimizi paylaşmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA