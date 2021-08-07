Kartal'ın gururu Çakıroğlu'dan olimpiyatlarda gümüş madalya
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Kartal'ın gururu Çakıroğlu'dan olimpiyatlarda gümüş madalya

Kartal'ın gururu Çakıroğlu'dan olimpiyatlarda gümüş madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında boksta kadınlar 51 kiloda dövüşen Kartallı Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırarak Türkiye'yi sevince boğan isimlerden biri oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında boksta kadınlar 51 kiloda dövüşen Kartallı Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırarak Türkiye'yi sevince boğan isimlerden biri oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kokugikan Arena'da 51 kiloda Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla finalde karşılaşan Çakıroğlu, olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya elde etti.

Türkiye'yi ilk kez finalde temsil ederek tarihe geçen ve olimpiyat gümüş madalyasını başarılarına ekleyen Kartallı ay yıldızlı boksör, 2019 yılında da Rusya'nın Ude şehrinde yapılan Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilik madalyasıyla beraber Kartallı hocası Nazım Yiğit eşliğinde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etmiş, bundan sonraki tüm hedefinin olimpiyat olduğunu söyleyerek Kartal'a ve Türkiye'ye madalya getirip milli sevinci yaşatmak istediğini söylemişti.

Diğer yanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek Türkiye'ye kadınlar boks tarihinde ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı ve tarihi bir başarıya imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
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