Kartal ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kartal ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk transferini tamamladı.

Kartal ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı
30.07.2020 19:42 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:47

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk transferini tamamladı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sözleşmesi biten N'Sakala ile bugün 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesi sonrasında önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti. Geçtiğimiz aylarda anlaşmaya varılan Alanyasporlu sol bek N'Sakala ile bugün bir görüşme yapan Erdal Torunoğulları, 30 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalattı. Bu transferde Demokratik Kongolu oyuncuya imza parası ödenmeyecek. Bu sezon ligde 29, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 olmak üzere toplamda 35 maça çıkan başarılı oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.

SIRADA YILDIZLAR VAR

N'Sakala'yı kadrosuna katan ve Alanyaspor'dan Wellinton'u da isteyen Beşiktaş, bazı yıldızları da gündemine aldı. Şampiyonlar Ligi için önemli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, bu süreçte genç oyuncuları da listesine aldı. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturmak istediği isimler, Bucaspor'dan Oğuz Aydın ve Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor Ekonomi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Yaşam
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt Politika
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızı aranıyor
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızı aranıyor
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Rusya'da kimyasal madde yüklü kamyon bomba gibi patladı
Rusya'da kimyasal madde yüklü kamyon bomba gibi patladı
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Tuma Çelik Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Pelin Akil Acun Ilıcalı Cate Blanchett İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Kartal ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 21:11:52. #1.14#
title