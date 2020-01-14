Kartal ilçesi, akıl ve zeka oyunları turnuvası

14.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:18

Öncelikle ilkokullar (Mangala, Q-Bitz, Pentago ve Equilibrio) ve ortaokullar (Mangala, Pentago, Reversive Kulami) kendi bünyesinde, dörder katagorideki (İkisi ortak: Mangala ve Pentago) katılımcılarıyla, ilçelerde düzenlenen seçmeler için adaylarınıbelirlediler. Belirlenen bu yarışmacılar, 14 Ocak 2020 Salı günü, (Bugün) Şehit Er Yıldıray Biroğlu İlkokulu, spor salonunda gerçekleştireceğimiz "Kartal İlçesi, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" na katılacaklar. Bu turnuvanın 8 kategorisinde kazanan birinciler, 26 Şubat 2020 tarihinde yapılacak olan, "İstanbul İli, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" na katılacaklar.

İstanbul il seçmelerinde kazanan 8 yarışmacı da, 7, 8, ve 9 Nisan tarihlerinde, Antalya' da yapılacak olan, "TÜRKİYE AKIL VE ZEKA OYUNLARI TURNUVASI" na katılmaya hak kazanacaklardır. Bu yarışmaya gitmeye hak kazanan yarışmacılar ve eşlik eden öğretmenin ücretleri, "Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu" tarafından karşılanacak.

NOT: 14 Ocak Salı günü (Bugün) yapılacak yarışmada ilkokullar saat 09.00-12.00; ortaokullar, 12.30, 15.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kaynak: Bültenler