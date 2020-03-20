KARTAL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA
Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,DHAKartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı.
20.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:58
Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,DHA
Kartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası o sırada altında geçmekte olduğu köprüye takıldı. Sağ iki lastiği havada kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkına döndü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, kamyoneti kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA