Kartal: 'Ermeniler "Denizden Denize Ermenistan" hayali suya düşünce sözde soykırım yalanına sarıldılar'
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Kartal: 'Ermeniler "Denizden Denize Ermenistan" hayali suya düşünce sözde soykırım yalanına sarıldılar'

Kartal: 'Ermeniler 'Denizden Denize Ermenistan' hayali suya düşünce sözde soykırım yalanına sarıldılar'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TDED Erzurum Yönetim Kurulu Üyesi ve "Geçmişten Günümüze Ermeni Soykırımı Yalanı-Siyahset" kitabın yazarlarından Fazlı Kartal, Eremnilerin sözde soykırım iddialarını en başta Ermenistan'ın ilk Başbakanı Hovhannes Katchaznouni'nin yalanladığını belirterek sanıldığı gibi tehcirin de 24...

TDED Erzurum Yönetim Kurulu Üyesi ve "Geçmişten Günümüze Ermeni Soykırımı Yalanı-Siyahset" kitabın yazarlarından Fazlı Kartal, Eremnilerin sözde soykırım iddialarını en başta Ermenistan'ın ilk Başbakanı Hovhannes Katchaznouni'nin yalanladığını belirterek sanıldığı gibi tehcirin de 24 Nisan'da gerçekleşmediğini söyledi.

24 Nisan tarihinin Ermeni komitacılarının tutuklanma tarihi olduğunu söyleyen tarihçi yazar Fazlı Kartal açıklamalarına şöyle devam etti:

"24 Nisan 1915'de gerçekte peki neler yaşanmıştı? Bu tarih Osmanlı Hükümetinin ülke içinde ihanet çeteleri haline gelen Ermeni komiteleri olan Hınçak, Taşnak ve Ramgavar komitelerinin kapatılması ve elebaşlarının tutuklanması kararının alındığı tarihtir. Yani ölümlerle veya zorunlu göçle hiçbir ilgisi yoktur. O tarihte de henüz zorunlu göç gibi bir önlem fikri de ortada yoktu. Ta ki 27 Mayıs 1915 tarihine kadar. Tüm Batılı kaynakların da kabul ettiği üzere Osmanlı Hükümeti Ermenileri defalarca uyarmasına rağmen bölücü faaliyetlerine devam etmeleri üzerine dönemin şartlarında alabileceği tek önlem olan sevk ve iskan kararını almak zorunda kalmıştır. Sevk ve iskan kanunun tamamı olan 4 maddesine baktığımızda da her şey ayan beyan ortadadır. Kanunun hiçbir maddesinde ne bir Ermeni milleti kelimesi ne de onu ima edecek bir kelime bile geçmemektedir. Devlete hainlik içinde olanların savaş bölgesinden uzaklaştırılmasıdır.

Her yıl ABD Başkanı ne diyecek sorusu gündeme taşınırdı. "MedsYeghern" mi yani "Büyük Felaket" mi yoksa "genocide" mı yani "soykırım" mı diyecek diye bekleyip durduk. Sonunda ABD Başkanı "genocideyani "soykırım" dedi. ABD Başkanı soykırım görmek istiyorsa kendi tarihinin çeşitli dönemlerine ve yakın tarihte Irak, Suriye, Filistin ve Afganistan coğrafyasına bakarsa aradığını rahatlıkla bulacaktır.

Lafı uzatmaya gerek yok. En gerçek tarihi tüm çıplaklığı ile Ermenistan'ın ilk başbakanı Hovhannes Katchaznouni 1923 yılında Bükreş'te toplanan Taşnaksüyun Partisi'nin genel kuruluna sunduğu 108 sayfalık özeleştiri içeren raporundan bir bölümü anlatmaya yetecektir. Katchaznouni,bakın ne diyor: "Türklere biz savaş açtık. Denizden denize Ermenistan hayali için ayaklandık. Olayların sebebi biziz ama aldatıldık. Türklerin uyguladıkları tehcir amaca uygundur. Kendi dışımızda suçlu aramayalım. Yüzlerce yıl Türklerle birlikte yaşadık, şimdi Türklerin yüzüne bakacak yüzümüz kalmamıştır." Bu itiraf bile tek başına bu yalanlar karşısında haklılığımızı ortaya koymaya yetecektir." - ERZURUM

Kartal: 'Ermeniler 'Denizden Denize Ermenistan' hayali suya düşünce sözde soykırım yalanına sarıldılar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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