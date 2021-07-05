Son dakika haber! E-5 Karayolu'nda tehlikeli scooter yolculuğu kamerada- Elektrikli scooter sürücüsü otomobillere aldırmadan E-5'te yolculuk yaptı
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Son dakika haber! E-5 Karayolu'nda tehlikeli scooter yolculuğu kamerada- Elektrikli scooter sürücüsü otomobillere aldırmadan E-5'te yolculuk yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre 5 Karayolu'nda tehlikeli scooter yolculuğu kamerada Elektrikli scooter sürücüsü otomobillere aldırmadan E-5'te yolculuk yaptı E-5 karayolu Kartal mevkiinde otomobiller aldırmadan "martı" isimli elektrikli scooter ile yolculuk yapan sürücü yürekleri ağza getirdi.

E-5 Karayolu'nda tehlikeli scooter yolculuğu kamerada

Elektrikli scooter sürücüsü otomobillere aldırmadan E-5'te yolculuk yaptı

İSTANBUL - E-5 karayolu Kartal mevkiinde otomobiller aldırmadan "martı" isimli elektrikli scooter ile yolculuk yapan sürücü yürekleri ağza getirdi. E-5 Karayolu'nda elektrikli scooter ile tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

E-5 karayolu Kartal mevkiinde yoğun araç trafiğine rağmen "martı" isimli elektrikli scooter ile yolculuk yapan genç adeta canını tehlikeye attı. Seyir halinde olan otomobillere aldırmadan karayolunda scooter ile yolculuk eden genç, hem trafikteki diğer sürücüleri hem de kendi canını tehlikeye attı. Araçların süratli olduğu yolda elektrikli scooter ile tehlikeli yolculuk eden genç, yürekleri ağza getirdi. Genç, daha sonra yol kenarına gelerek scooterını bağladı.

Elektrikli scooter ile E-5'te yolculuk eden gencin tehlikeli yolculuğu kameraya saniye saniye yansıdı.

Son dakika haber! E-5 Karayolu'nda tehlikeli scooter yolculuğu kamerada- Elektrikli scooter sürücüsü otomobillere aldırmadan E-5'te yolculuk yaptı
Son dakika haber! E-5 Karayolu'nda tehlikeli scooter yolculuğu kamerada- Elektrikli scooter sürücüsü otomobillere aldırmadan E-5'te yolculuk yaptı
Son dakika haber! E-5 Karayolu'nda tehlikeli scooter yolculuğu kamerada- Elektrikli scooter sürücüsü otomobillere aldırmadan E-5'te yolculuk yaptı
Son dakika haber! E-5 Karayolu'nda tehlikeli scooter yolculuğu kamerada- Elektrikli scooter sürücüsü otomobillere aldırmadan E-5'te yolculuk yaptı
Son dakika haber! E-5 Karayolu'nda tehlikeli scooter yolculuğu kamerada- Elektrikli scooter sürücüsü otomobillere aldırmadan E-5'te yolculuk yaptı
Son dakika haber! E-5 Karayolu'nda tehlikeli scooter yolculuğu kamerada- Elektrikli scooter sürücüsü otomobillere aldırmadan E-5'te yolculuk yaptı
Son dakika haber! E-5 Karayolu'nda tehlikeli scooter yolculuğu kamerada- Elektrikli scooter sürücüsü otomobillere aldırmadan E-5'te yolculuk yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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