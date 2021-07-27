Dragos marinada tekneler alev alev yandı
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Dragos marinada tekneler alev alev yandı

Dragos marinada tekneler alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal Dragos marinada bulunan 8 tekne alev alev yandı.

Kartal Dragos marinada bulunan 8 tekne alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan tekneler kullanılamaz hale geldi.

Kartal Dragos marinada bulunan bir teknede 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanında bulunan diğer teknelere de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan 8 tekne küle dönerken, 1 teknede ise hafif hasar meydana geldi.

Yanarak kullanılamaz hale gelen tekneler drone ile havadan görüntülendi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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