Kartal'dan Elazığ'a yardım tırı yola çıktı

28.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:57

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından bölgeye yardım için seferber olan Kartal Belediyesi'nin hazırladığı yardım tırı yola çıktı. Kartal Kent Konseyi, Kartal Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kartallı vatandaşların yanı sıra Kartal Belediyesi'nin de katkılarıyla hazırlanan toplam 817 yardım kolisi içindeki 19 bin 314 adet yardım malzemesi, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere tıra yüklendi ve önceki gece Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de katılımıyla yola çıkarıldı. Yardım kolilerinin içinde battaniyeden ısıtıcıya, bebek bezinden giysilere, atkı ve bereden gıda maddelerine dek onlarca farklı malzeme bulunuyor.



Kartal Belediyesi'nin ve Kartal halkının felaketin yaşandığı deprem bölgesine yaptığı yardımlar, önceki gece yola çıktı. 6.8 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Elazığ'da zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan vatandaşlar için 3 gündür Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı'nda toplanan yardım malzemeleri, koliler haline getirildi ve tır aracına yüklenerek yola çıkarıldı. Toplam 817 kolinin toplandığı çadırda Kartal Belediyesi personeli ve gönüllüler gelen malzemeleri tasnifleyerek kolilere sığdırdı.



Battaniye, giysi, hijyen maddeleri, bebek bezi, ısıtıcılar, kuru gıda ve konserveler, bot ve ayakkabılar, çocuk kitapları, oyuncak, hayvanlar için mama gibi onlarca farklı malzeme belirli bir düzen içinde kolilere ayrılarak kayıt altına alındı ve ardından da tıra yüklendi. Yüklemenin devam ettiği dakikalarda Elazığ'dan henüz dönen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel etkinlik çadırına gelerek çalışmaları kontrol etti.



Kolilerin yüklenmesi sırasında oluşturulan insan zincirine katılarak çalışan Başkan Yüksel, deprem bölgesinde soğuk hava nedeniyle özellikle ısıtıcıların yokluğunun hissedildiğini belirterek her birinin içinde 50 adet olan 99 koli cep ısıtıcısının hazırlandığını öğrendiğini belirterek deprem bölgesine uzattıkları yardım elinin devam edeceğini söyledi.



Onlarca insanın koordinasyon halinde kısa süre içinde yüklediği ve 817 koli içinde paketlenmiş toplam 19 bin 314 adet malzemenin bulunduğu yardım tırı, daha sonra yola çıktı. Tırı doldurmak için 3 gündür emek veren yardım ordusu ile birlikte tırı uğurlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Kartal Kent Konseyi'ne, Kartal Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne ve Kartallı vatandaşlara da teşekkür etti. Elazığ'daki kriz ve koordinasyon merkezine teslim edilecek malzemelerin yaklaşık 20 saatte Elazığ'a ulaşması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA