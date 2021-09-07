Kartal'dan Cenk Tosun harekatı!
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Kartal'dan Cenk Tosun harekatı!

Kartal'dan Cenk Tosun harekatı!
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Forvete takviye yapmak isteyen Beşiktaş eski golcüsünü kadroya katmaya hazırlanıyor. Takımıyla düz koşulara başlayan Cenk Tosun ile ilgili detaylar haberimizde...

Fotomaç'ın haberine göre forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u tekrar kadrosuna katmak için çabalıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gelen ancak yaşadığı sakatlık sonrası takımdan uzak kalan ve sezonu kapatan Cenk Tosun'un, Ocak ayında Beşiktaş'a katılması planlanıyor. Kasım ayına kadar forma giymesi zor olan golcü oyuncunun Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası kadrosunda yer almak için Beşiktaş'a tekrar gelebileceği konuşuluyor.

CENK TOSUN İYİLEŞTİ Mİ?

Düzenli forma giymek isteyen oyuncu geçirdiği sakatlık sonrası özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Milli forvet Ocak ayına kadar beklemesinin sebebi ise tam anlamıyla hazır olamayacak olması. Yıldız oyuncu Ocak ayına kadar hazırlıklarını sürdürecek ve Ocak ayında Beşiktaş'a katılacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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