Kartal'dan Başakşehir'e yine aynı tarife: 3-2
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Kartal'dan Başakşehir'e yine aynı tarife: 3-2

16.03.2021 23:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:59
Kartal'dan Başakşehir'e yine aynı tarife: 3-2

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Başakşehir'i uzatmalarda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon rakibini 3 maçta da aynı skorla yendi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Başakşehir'i uzatmalarda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon rakibini 3 maçta da aynı skorla yendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, karşılaşmada 2-0 öne geçmesine karşın ikinci yarıda yediği gollerle 90 dakikayı 2-2'lik beraberlikle tamamladı. Uzatma dakikalarında Larin'in ayağından bulduğu golle mücadeleyi 3-2 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda finale yükselirken, rakibini de bu sezon 3. kez aynı skorla devirdi. Ligin ilk yarısında iç sahada oynanan karşılaşmadan Atiba, Larin ve Aboubakar'ın golleriyle 3-2'lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta sonunda ligde rakibiyle karşılaşmış ve Larin, Welinton ve Josef de Souza'nın golleriyle yine 3-2 kazanmıştı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda da rakibini Aboubakar, Vida ve Larin'in golleriyle 3-2 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. - İSTANBUL

Kartal'dan Başakşehir'e yine aynı tarife: 3-2
Kartal'dan Başakşehir'e yine aynı tarife: 3-2
Kartal'dan Başakşehir'e yine aynı tarife: 3-2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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