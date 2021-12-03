Son dakika haberi! Kartal'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Bir son dakika haberine göre Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde seyreden Yusuf Kadir Şen idaresindeki 07 AIG 214 plakalı otomobil, orta refüje çarptı. Daha sonra refüj üzerinde bulunan ağaca çarparak duran otomobil ters döndü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Otomobilde sıkışan Yusuf Kadir Şen, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ters dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.