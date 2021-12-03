Son dakika haberi! Kartal'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Kartal'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde seyreden Yusuf Kadir Şen idaresindeki 07 AIG 214 plakalı otomobil, orta refüje çarptı. Daha sonra refüj üzerinde bulunan ağaca çarparak duran otomobil ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Otomobilde sıkışan Yusuf Kadir Şen, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ters dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Son dakika haberi! Kartal'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Kartal'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Kartal'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Kartal'da feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce cip sonra başka bir otomobil çarptı

Son dakika haberleri... Kartal'da feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce cip sonra başka bir otomobil çarptı

 Akan trafikte sahibiyle ilerleyen at, otomobil çarpmasından şaha kalkarak kurtuldu

Akan trafikte sahibiyle ilerleyen at, otomobil çarpmasından şaha kalkarak kurtuldu

 Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı duyurdu: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak

Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı duyurdu: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title