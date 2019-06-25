Kartal'da linçten kurtarılan yabancı uyruklu tacizci adliyeye sevk edildi

Kartal'da linçten kurtarılan yabancı uyruklu tacizci adliyeye sevk edildi

Kartal'da yolda giden bir kadını taciz eden yabancı uyruklu bir kişi, adliyeye sevk edildi.

Kartal'da linçten kurtarılan yabancı uyruklu tacizci adliyeye sevk edildi

Kartal'da yolda giden bir kadını taciz eden yabancı uyruklu bir kişi, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Kartal'da sokakta yürüyen bir kadın, hurda kağıt toplayıcısı olduğu ileri sürülen Pakistan uyruklu bir kişi tarafından taciz edilmiş, kadının tepkisi üzerine kaçmaya başlayan şüpheliyi mahalle sakinleri yakalayarak polise teslim etmişti.

Şüpheliyi mahallelinin linç etmesinden kurtaran polis, emniyetteki işlemlerinin ardından zanlıyı bugün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk etti.

Polis eşliğinde adliyeye giren şüpheli, hakim karşısına çıkarılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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