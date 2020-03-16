Kartal'daki sahte içki operasyonunda 75 litre alkol ele geçirildi
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Kartal, Güncel

Kartal'daki sahte içki operasyonunda 75 litre alkol ele geçirildi

Kartal'da düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 380 fişek, 75 litre alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

16.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:33
Kartal'daki sahte içki operasyonunda 75 litre alkol ele geçirildi

Kartal'da düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 380 fişek, 75 litre alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depoda sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adresi ve şüpheliyi bir süre takibe alan ekipler, 12 Mart'ta Yunus Emre Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 380 fişek, kuru sıkı tabanca, 75 litre alkol, 24 şişe alkollü içki, 29 boş şişe, 38 içki şişesi kapağı, 80 bandrol ve 2 huni ele geçirildi. Adreste bulunan Niyazi K. (48) gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kartal'daki sahte içki operasyonunda 75 litre alkol ele geçirildi

Kaynak: AA

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Kartal'daki sahte içki operasyonunda 75 litre alkol ele geçirildi

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