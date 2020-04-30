KARTAL'DAKİ PAZARDA YOĞUNLUK

KARTAL'da kurulan semt pazarında yoğun kalabalık dikkat çekti.

KARTAL 'da kurulan semt pazarında yoğun kalabalık dikkat çekti. Yarından itibaren başlayacak 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi pazara gelenler sosyal mesafe kuralına uymadı.

Kartal Yakacık Mahallesi'nde bulunan semt pazarında aşırı yoğunluk yaşandı. Pazar girişlerine Kartal Belediyesi tarafından dezenfektan konuldu. Pazarda çok sayıda maskesiz dolaşan ve eldivensiz ürün seçen vatandaşlar görüldü. Kimi esnafın da eldivensiz olarak sattıkları ürünlere dokundukları görüntülendi. Pazarda yaşanan yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

KİMSE SOSYAL MESAFE KURALINA UYMUYORPazara gelen Ali Ergin "Kimse sosyal mesafe kuralına uymuyor." dedi. Pazar esnafı Cüneyt Yaman ise "Marketlerin fiyatları çok yüksek. Mesela vatandaş limonu pazarda 7 buçuk liraya alırken, markette 15 liraya alıyor. İnsanların çoğu asgari ücretle çalıştığı için pazarlar yoğun oluyor. Zabıtalar maskelerimizi veriyor. Biz de çalışıyoruz." diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA