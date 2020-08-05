KARTAL'DAKİ ORMAN YANGINI ŞÜPHELİSİ ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI
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KARTAL'DAKİ ORMAN YANGINI ŞÜPHELİSİ ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAKartal'da Aydos Ormanı'nda yangın çıkardığı gerekçesi ile gözaltına alınan Kemal G., "Orman yangınına neden olmak" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

KARTAL'DAKİ ORMAN YANGINI ŞÜPHELİSİ ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI
05.08.2020 22:09 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:14

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Kartal'da Aydos Ormanı'nda yangın çıkardığı gerekçesi ile gözaltına alınan Kemal G., "Orman yangınına neden olmak" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 

Kemal G., sorgusunda, kötü koku yapan çöpleri yaktığını, oradan ayrıldığında da ormanda yangın olmadığını söyledi. Bugün Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangının ardından Kemal G. İsimli kişi gözaltına alındı. 

"KÖTÜ KOKU YAPAN ÇÖPLERİ YAKTIM"Emniyet sorgusunda, bu sabah 11.00 sıralarında ormana gittiğini söyleyen Kemal G., "Ben burada bulanan şişeleri satarak para kazanırım. Gittiğimde çevrede kötü koku yapan çöpleri toplayarak yol kenarında yaktım. Kesinlikle ormanın içerisinde yakmadım. Çöpler yanıp söndükten sonra oradan ayrıldım" dedi. 15 yıldır biriktirdiği paraları üzerinde taşıdığını söyleyen Kemal G., "Parayı severim. Evde sürekli çıkarır sayarım. Üzerimde çıkan paralar çalışıp biriktirdiğim paralardır. Çıkan yangınla bir ilgisi yoktur" dedi. 

SAVCILIK SORGUSUNDA YÜZDE 70 ENGELLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİKemal G., emniyet sorgusunun ardından hakkında, "Orman yangını çıkarmak" suçundan soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.  

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA MAHKEMEYE SEVK EDİLDİSavcılık sorgusunda emniyet ifadesini tekrar eden Kemal G., yüzde 70 zihinsel engelli raporu olduğunu söyledi. Orman yangınının kötü bir şey olduğunu, ormanı değil çöpleri yaktığını söyleyen Kemal G., "Ben oradan bulunduğum sırada ormanda yangın yoktu" dedi. Kemal G., savcılık sorgusunun ardında adli kontrol kararı ile serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

HAFTADA İKİ GÜN KARAKOLDA İMZA ATACAKMahkeme, Kemal G.'nin haftada iki gün karakola imza atmasına karar vererek serbest bıraktı. 

 


Kaynak: DHA

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