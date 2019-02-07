Kartal'daki Çökme) Kurtarma Çalışmalarına Devam Ediliyor

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Kartal'da 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiği çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kartal'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına bir süre ara verildi. Yandaki binanın çökme riskinin olmadığının anlaşılması üzerine çalışmalara yeniden başlandı.

Görüntü dökümü:

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-Çalışmalara devem edilmesi

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Kaynak: DHA