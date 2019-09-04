Kartal'daki çöken binaya ilişkin belediye görevlilerine soruşturma
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin, olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle Kartal Belediyesi görevlileri hakkında soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.
04.09.2019 17:19
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin, olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle Kartal Belediyesi görevlileri hakkında soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.
Kaynak: Dunya.com