Kartal'daki Çöken Bina

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki bina boşaltılmaya başlandı.

Risk nedeniyle yıkım kararı verilen 20 daireli Yunus Apartmanı'nın sakinleri, dairelerinde bulunan değerli ve özel eşyalarını, uzman eşliğinde itfaiye asansörüyle pencere veya balkondan girerek alıyor.

Boşaltma işleminin ardından apartmanın yıkımına başlanacak.

Bu arada, çökme sonrasında tehlike nedeniyle boşaltılan 11 apartmandan, Yunus Apartmanı'nın yanı sıra riskli bulunan 8 bina için daha yıkım kararı alındı. Bu binaların da sırasıyla yıkılacağı öğrenildi.

Tespitler sonucunda iki binanın ise sağlam olduğu belirlendi.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Orhantepe Mahallesi'ndeki tüm binalar için ücretsiz risk tespiti yapacağı, konuya ilişkin "02123184129" numaralı telefondan yetkililerle irtibat kurulabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA