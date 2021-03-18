Kartal'daki cep telefonu hırsızlığı kamerada
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Kartal'daki cep telefonu hırsızlığı kamerada

18.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:02

Kartal'daki cep telefonu hırsızlığı kamerada Kartal'da bir nalbur dükkanına müşteri gibi giren şahıs, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek iş yeri kasasının yanında duran cep telefonunu çalıp olay yerinden uzaklaştı.

Kartal'daki cep telefonu hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Kartal'da bir nalbur dükkanına müşteri gibi giren şahıs, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek iş yeri kasasının yanında duran cep telefonunu çalıp olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonrası İ.K. isimli hırsızlık şüphelisi Kadıköy'deki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal Saraylar Caddesi üzerinde bulunan bir nalbur dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nalbur dükkanına müşteri gibi gelen İ.K. isimli şahıs dükkan içerisinde kimsenin olmadığını fark edince etrafı kontrol edip kasaya doğru yaklaştı. Kasanın yanında bulunan cep telefonunu saniyeler içerisinde cebine koyarak çalan şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası cep telefonun olmadığını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kameralarını inceleyip çalındığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde İ.K. isimli hırsızlık şüphelisi Kadıköy'de bulunan bir adreste yakalanarak, gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheli İ.K.'nın "Hırsızlık" suçundan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kartal'daki cep telefonu hırsızlığı kamerada
Kartal'daki cep telefonu hırsızlığı kamerada
Kartal'daki cep telefonu hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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