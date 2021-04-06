Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga - Zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel
Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda uzlaşma için bir araya gelen iki taraf arasında kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan