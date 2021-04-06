Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga
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Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga

Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda bir araya gelen Ahmet Selim B. (62) ile dayısının çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Selim B, yanında taşıdığı silahla Haluk Onat (58), Kebire Esra Aymutlu (54), Ayşe Ece Aymutlu (26), Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) ateş etti.

Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Savcı ve polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan inceleme tamamlandı. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet Selim B, olayda kullandığı silahla Yalova'da yakalandı.

Armutlu ilçesinin 50. Yıl Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenilen şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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